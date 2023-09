Gratis-Erweiterung für The Chant

Etwas überraschend hat Prime Matter jetzt eine kostenlose Erweiterung für "The Chant" angekündigt. Sie hört auf den Namen "The Gloom Below" und deren Release ist gar nicht weit entfernt.

Der "The Gloom Below"-DLC für "The Chant" führt Spieler auf der nächsten Stufe des Abenteuers in die Tiefen einer surrealen Verschmelzung von „The Gloom“ und der physischen Welt. An der Seite der Anton-Familie und den Geschichten der gefangenen Kultisten müssen sich Spieler durch unvorhersehbare Begegnungen kämpfen und die benötigten Zutaten sammeln, um das Herz von „The Gloom“ zu zerstören.

Der neue Inhalt bietet Zusatzinformationen, verbesserte Fähigkeiten, neue Waffen und einige frische Feinde sowie einen deutlichen Schwerpunkt auf die Kampf- und Action-Elemente des Spiels, was den Spielern viele weitere Stunden düsteren Vergnügens beschert. Jeder Tod bringt die Spieler der Flucht näher, so dass es entscheidend sein wird, den richtigen Build zu finden.

Die "The Gloom Below"-Erweiterung erscheint bereits am 12. September. "The Chant" ist seit 3. November 2022 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.