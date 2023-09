The Chant: Kostenloser DLC

"The Gloom Below" fügt zusätzliche Informationen, verbesserte Fähigkeiten, neue Waffen und einige neue Feinde sowie einen deutlichen Schwerpunkt auf die Kampf- und Action-Elemente des Spiels, was den Spielern viele weitere Stunden düsteren Vergnügens beschert.

Dieser DLC ist für alle Besitzer des Hauptspiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC kostenlos erhältlich. Allerdings muss er manuell eingelöst werden und wird nicht automatisch aktualisiert.

Zusätzlich erhält das Hauptspiel "The Chant" heute einen umfangreichen Upgrade-Patch, der bedeutende Änderungen und Verbesserungen enthält.