Entlassungen bei The Chinese Room?

Beim britischen Entwickler The Chinese Room mehren sich aktuell die Hinweise auf personelle Veränderungen. Gerade hatte man dort den "Siren's Rest"-DLC für "Still Wakes The Deep" fertiggestellt.

Konkret meldeten sich bereits vergangene Woche mehrere Mitarbeiter des Studios auf LinkedIn mit dem Hinweis, frische berufliche Perspektiven zu suchen. Darunter sind etwa ein Lighting Artist und ein Level Designer. Insgesamt führen derzeit etwa zehn Beschäftigte des Studios in ihren Profilen die Kennzeichnung "Open to work", also "Offen für Arbeit". Studioleiter Ed Daly teilte auf Anfrage lediglich mit, dass The Chinese Room in den kommenden Wochen über Veränderungen informieren werde. Wir werden dann natürlich ebenfalls zeitnah darüber berichten.

The Chinese Room wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Brighton (England). Im Jahr 2023 hatte man über 100 Mitarbeiter.