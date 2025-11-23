The Coin Game Release für Anfang 2026 angesetzt

"The Coin Game" ist in einem ausreichend fertigem Zustand, dass sich die Beteiligten einen Release früh im Jahr 2026 zutrauen. Nachdem die Spielhallenautomaten-Simulation ganze sieben Jahre im PC-Early-Access mit Updates versorgt wurde, geht es Anfang 2026 so richtig auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S los. Hier gibt es den von Publisher Kwalee und Entwicklerstudio devotid zur Verfügung gestellten Trailer und die Beschreibung der Lebenssimulation:

Über The Coin Game

"The Coin Game ist ein spassiges Spielhallen-Abenteuer auf einer Insel voller Coupon-Preismaschinen, merkwürdiger Roboter und unbegrenzten Möglichkeiten. Erkunde realistische Spielhallen mit Automaten, die auf modernen Klassikern basieren, und tausche deine Coupons im Einlösebereich gegen Preise sein. Schau dir in Larrys Spielhalle die Animatronik-Show von Teddy and the Ticket Eaters an oder versuche dich in der UFO-Spielhalle an Automaten mit Weltall-Thematik, Laser Tag und einer Indoor-GoKart-Bahn. Lass dir auch nicht die Einkaufsmeile im 90er-Stil entgehen, die eine eigene Spielhalle, einen Food Court, Läden und sogar ein Kino aufweist, in dem du eigene Filme schauen kannst. Aber nimm dich vor den kleinen Schergen in Acht, die riesige Fans von Teddy sind und dich im Laser Tag herausfordern wollen! Du willst noch mehr Abenteuer? Tauche ein in Lenny's WaterPark oder trainiere deine Fähigkeiten beim Minigolf und Funkboote-Rennen im Piratenladen „One Eyed Billie’s“. Vergiss auch nicht, der Kirmes einen Besuch abzustatten, um über 20 klassisches Kirmesspiele, Fahrgeschäfte und neue Preise zu geniessen.

Lass dich im Überlebensmodus herausfordern und beginne das Spiel mit begrenztem Guthaben. Halte dabei deine Energie und Gesundheit im Blick (mit deiner Armbanduhr) und versorge dich auf der Insel mit Essen. Jerry hat gesundes Essen im Angebot, wenn du die Kohle dafür hast, aber es gibt auch immer billige Alternativen!

Dir ist das Geld ausgegangen? Suche im Abfall herum, liefere Zeitungen mit deinem Fahrrad auf der Insel aus oder verkaufe deine erhaltenen Preise beim Pfandleiher. Wenn alles nichts hilft, musst du wohl Onkel Phil um mehr Taschengeld anbetteln!

Wenn du einfach eine entspannte Zeit verbringen möchtest, aktiviere den Geburtstagsmodus und lass dich von Onkel Phil sponsern, der dir unbegrenzt Guthaben zuschiessen wird. Spiele ganz nach Belieben in allen Spielhallen! Hau dir den Bauch mit Käsebällchen und Limo voll und schmier dann mit klebrigen Pfoten die Überreste an mehr als 50 verschiedene Automaten und Spiele.

Du kannst auf verschiedene Arten die Insel erkunden. Nimm den Bus, dein Golfcart, das Fahrrad oder den Lieferwagen deiner Mutter. Oder laufe einfach herum, um die Kalorien aus all dem Fast Food zu verbrennen, das du dir im Einkaufszentrum eingepfiffen hast. Aber Vorsicht, es herrscht ordentlich Verkehr und auch andere Touristen bereisen die Insel, also halte dich von den viel befahrenen Strassen fern.

Du kannst The Coin Game mit Maus, Tastatur oder einem beliebigen Dual-Stick-Controller/-Gamepad spielen. Das Spiel unterstützt ein einfaches System zur Tastenkonfiguration, das beinahe alle Controller oder Peripheriegeräte unterstützt. Spiele The Coin Game, wie es dir gefällt.

Bereit, dich in die Welt der Spielhallen zu stürzen?

Highlights: