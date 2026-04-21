The Coma 3: Bloodlines hat einen Termin

Publisher Headup Games und Entwickler Dvora Studio haben einen Erscheinungstermin für "The Coma 3: Bloodlines" bekanntgegeben. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "The Coma 3: Bloodlines" ab 30. April verfügbar sein. Als Plattformen gibt man PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC an. Technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für Switch 2, sind wohl auch nicht angedacht.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "The Coma 3: Bloodlines" zu sehen. Dieser stimmt uns über eine Minute lang hauptsächlich mit In-Game-Sequenzen auf das 2D-Horror-Adventure ein.

"The Coma 3: Bloodlines" war im September 2025 angekündigt worden.