Publisher Headup Games und Entwickler Dvora Studio kündigen "The Coma 3: Bloodlines" für noch nicht genauer spezifizierte Konsolen und den PC an. Genauere Informationen zu dem Survival-Horror-Sequel bekommen wir obendrauf.

Einen ersten Trailer zu "The Coma 3: Bloodlines" bietet man ebenfalls. Darin zeigt man 43 Sekunden lang primär düstere Story-Sequenzen, die Lust auf ehr machen.

Bei "The Coma 3: Bloodlines" handelt es sich um ein 2D-Horror-Adventure, in dem wir vor bedrohlichen Puppen und Schattenmonstern fliehen müssen, während wir Hinweise sammeln, Probleme lösen und das Geheimnis um das Chaos aufdecken, in das die drei Hauptfiguren geraten sind.

Der Titel sorgt dabei für ständige Spannung und lässt uns die einzigartige Kultur und Lebensweise Südkoreas erleben, während wir dessen besondere Zauberei, Flüche, Geschichte und Stil entdecken. Nicht nr Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"The Coma 3: Bloodlines" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.