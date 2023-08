The Cosmic Wheel Sisterhood ist verfügbar

Die Mitglieder der mystischen Indie-Loge aus Valencia - Deconstructeam (The Red Strings Club) - freuen sich, bekannt geben zu können, dass "The Cosmic Wheel Sisterhood" ab sofort auf PC und Nintendo Switch verfügbar ist.

"The Cosmic Wheel Sisterhood" ist ein Spiel, das zum Nachdenken über Gefahr, Gelegenheit und Selbstbestimmung anregt. Auf ihrer Suche nach Freiheit geht Fortuna - eine Hexe im kosmischen Exil - einen gefährlichen Pakt mit einer uralten, mysteriösen Kreatur namens Abramar ein, die ihr die Macht verleiht, magische Tarot-Karten zu erstellen.

Als Fortuna erschafft ihr ein eigenes, vollkommen einzigartiges Tarot-Deck. Jede Karte verfügt über einzigartige Eigenschaften, die sich auf das Schicksal der Charaktere auswirken und durch die Verwendung arkaner Elemente von den Spieler*innen bestimmt werden.

Mit Hilfe der Karten taucht ihr tief in ein komplexes Narrativ ein, das mehrere Jahrzehnte umspannt und Themen wie Identität, Gemeinschaft und persönliche Verantwortung behandelt. Ist euer Zirkel dem Untergang geweiht, oder gibt es Hoffnung? Das Schicksal liegt in eurer Hand!

"The Cosmic Wheel Sisterhood" verzaubert durch wunderschöne Pixelkunst, einen verwunschenen Soundtrack und eine vielfach verzweigte Geschichte, in der jede Tat ihre Konsequenzen hat. Es ist das grösste und ambitionierteste Projekt des Studios bisher und kann ab sofort auf PC und Switch genossen werden.

Um mehr über die faszinierende Geschichte hinter den faszinierenden Geschichten aus "The Cosmic Wheel Sisterhood", zu lernen laden euch Deocnstructeam und ein adrett gekleideter JT von Devolver ein, das neueste "Behind the Schemes"-Video auf YouTube anzusehen.