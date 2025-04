The Crew 2: Lebenszeichen vom Offline-Modus

Ubisoft hatte einen Offline-Modus für "The Crew 2" schon im vergangenen September in Aussicht gestellt. Jetzt gibt es ein vielversprechendes Lebenszeichen davon.

Demnach werden erste ausgewählte PC-Spieler den Offline-Modus von "The Crew 2" bereits ab übermorgen auf Herz und Nieren testen können. Der komplette Release geht dann, laut Ubisoft, auf jeden Fall noch in diesem Jahr über die Bühne.

In "The Crew 2" nehmen wir es mit der gesamten Motorsportszene Amerikas auf, während wir die USA zu Land, zu Wasser und in der Luft in einer der atemberaubendsten offenen Spielwelten, die je erschaffen wurden, erkunden. Wir wählen dabei aus einem grossen Fuhrpark an Fahrzeugen und erleben den Nervenkitzel und die Spannung der Wettkämpfe in den ganzen USA. Ausserdem stellen wir unsere Fähigkeiten in einer Reihe von Disziplinen unter Beweis und spielen mit bis zu sieben Freunden online.

"The Crew 2" erschien am 29. Juni 2018 für PS4, Xbox One und den PC.