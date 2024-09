Offline-Modi für The Crew 2 & The Crew Motorfest

Die Abschaltung von "The Crew" erhitzte Anfang des Jahres die Gemüter vieler Spieler. Ubisoft hat jetzt versprochen, dass man bei den Nachfolgern anders handeln wird.

Konkret hat Ubisoft Offline-Modi für "The Crew 2" und "The Crew Motorfest" in Aussicht gestellt. Man habe, so Ubisoft, die diesbezüglichen Sorgen der Spieler gehört. Die Ankündigung der Offline-Modi sei gleichzeitig eine Verpflichtung für die Zukunft. Weitere Details dazu gibt es im Laufe der kommenden Monate. Gleichzeitig klingt es aber nicht so, als könnten wir uns irgendwann auf ein Comeback des Erstlings freuen, aber immerhin scheint die Zukunft der beiden Nachfolger langfristig gesichert zu sein.

"The Crew 2" erschien am 29. Juni 2018 für PS4, Xbox One und den PC. "The Crew Motorfest" folgte am 14. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.