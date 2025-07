The Crew Motorfest: Inhalte von Saison 7

Ubisoft kündigte die Saison 7 von "The Crew Motorfest" an, die eine Hommage an das reiche Erbe europäischer Luxus und Hochleistungs-Fahrzeuge darstellt mit Ferrari im Mittelpunkt. Die neue Saison ist ab heute kostenlos auf allen Plattformen verfügbar und bietet ein immersives Ferrari-Erlebnis, neue Fahrzeuge sowie einen tiefen Einblick in die Geschichte des Automobils.

In der neuen Saison wird das legendäre Enzo Ferrari Museum erstmals auf der Insel Maui im Spiel integriert, in denen die Spielenden das ikonische Erbe von Ferrari aus nächster Nähe entdecken können. Es bildet das Herzstück der Playlist "Ferrari Supercars", die von der aktuellen Ausstellung in Maranello, Italien, inspiriert ist. Im Verlauf der Playlist besteht die Möglichkeit, das neueste Modell von Ferrari, den F80, zu fahren und anschliessend der eigenen Sammlung hinzuzufügen. Die Playlist wird von Michele Pignatti Morano begleitet, dem Direktor der Ferrari-Museen, der exklusive Einblicke in die Geschichte, das Design und den kulturellen Einfluss der Marke gibt. Nach Abschluss der Playlist wird der Ferrari 288 GTO (Street Tier 2) als besondere Belohnung freigeschaltet.

Einen Monat lang wird der Fokus auf Ferrari liegen, im Anschluss danach setzt "The Crew Motorfest" seine Hommage an europäische Automobilkunst mit der Playlist "Luxury Chronicles: Europe" fort, die ab dem 6. August verfügbar sein wird. Diese widmet sich monatlich einem spezifischen Stil europäischer Automobilkultur – von französischer Eleganz über deutsche Präzision bis hin zu britischem Erbe. Zwischen August und Oktober erscheint wöchentlich ein neues Playlist-Event, insgesamt 13 einzigartige Herausforderungen, bei deren Abschluss bis zu 1 Million Bucks verdient werden können.

In Saison 7 werden insgesamt 17 neue Fahrzeuge eingeführt, wodurch die Gesamtzahl auf 784 steigt. Besitzer des Year 2 Pass dürfen sich über vorzeitigen Zugang zu folgenden Modellen freuen:

Ferrari F50 (Street Tier 2) – ab 2. Juli

Genty Automobile Akylone (Hypercar) – ab 6. August

Audi R8 LMS GT2 (Racing) – ab 3. September

Triumph Rocket 3 R (Street Tier 2) – ab 1. Oktober

Ubisoft Ivory Tower setzt zudem die kontinuierliche Weiterentwicklung von "The Crew Motorfest" auf Basis von Community-Feedback fort. Saison 7 liefert zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität. Das "Fast Fav"-System wurde vollständig überarbeitet und erlaubt nun eine individuelle Konfiguration für einen reibungsloseren Fahrzeugwechsel. Für ein intensiveres Spielerlebnis steht der neue „Immersion Mode“ zur Verfügung, der HUD-Elemente ausblendet. Der überarbeitete "Grand Race"-Modus bietet neue Gameplay-Modifikatoren, dynamische Event-Formate sowie erstmals einen Zuschauermodus mit Split-Time-Tracking für mehr strategische Tiefe und Wettbewerb.

Mit Ferrari im Mittelpunkt feiert Saison 7 europäische Geschwindigkeit, Design und präzise Ingenieurskunst. Spieler sind eingeladen, das Erbe der renommiertesten Automobilmarken der Welt in diesem spannenden neuen Kapitel von Motorfest zu entdecken.