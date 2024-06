The Crew Motorfest: Season 4 Reveal

Ubisoft kündigte heute an, dass die Saison 4 von "The Crew Motorfest" ab dem 3. Juli weltweit als kostenloses Update verfügbar sein wird und die Donk vs Lowrider-Playlist einführt, das einzigartige Duell der Fahrzeuganpassung: Donks, der ganze Stolz der Ostküste, gegen Lowrider, das Kronjuwel der Westküste. Zwei Gemeinschaften mit ihrer eigenen urbanen Identität und spezifischen Customization-Codes, die eine harte Rivalität pflegen, aber eine gemeinsame Leidenschaft für Autos teilen: Chill auf der einen Seite, Geschwindigkeit auf der anderen, aber mit Stil und Protz für beide.

Zur Unterstützung dieser Saison wandte sich Ubisoft an den international gefeierten Fotografen Estevan Oriol, der das Team bei der Integration kultureller Elemente in das Spiel beriet, von der Sprachausgabe über Grafikpakete bis hin zur Art Direction und mehr.

"The Crew Motorfest" Saison 4 wird den Spielerinnen und Spielern umfangreiche neue Inhalte bieten. In der brandneuen Donk vs. Lowrider-Playlist müssen sich die Spieler für eine Seite entscheiden und können in zwölf Hauptevents die Besonderheiten der jeweiligen Autokultur kennenlernen. Nach verschiedenen Workshops und Wettkämpfen werden sie nach und nach ein Donk- oder Lowrider-Auto bauen und ihren Stil umsetzen. Es werden auch neue Gameplay-Features eingeführt, wie der "Car Dance", ein rhythmusbasierter Spielmodus, der mit den einzigartigen Fähigkeiten der Lowrider verknüpft ist, und "Street Versus", ein leistungsbasierter Modus zwischen Donk-Autos auf einem Dragstrip. Weitere Informationen zu Saison 4 von "The Crew Motorfest" werden Ende Juni bekannt gegeben, einschliesslich der vollständigen Liste der neuen Events, Fahrzeuge und Verbesserungen des Spielkomforts.

Darüber hinaus werden die Spielenden am 12. Juni die Ankunft dieser mit Spannung erwarteten Autohersteller in The Crew Motorfest feiern können: Abarth, Alfa Romeo und Lancia bringen 17 neue Fahrzeuge zum Festival, darunter zwei brandneue Autos: den Alfa Romeo 33 Stradale (1968) und den Alfa Romeo GIULIA GTAm (2021). Um diese Neuigkeit zu feiern, wird der Alfa Romeo 33 Stradale (1968) als Twitch Drop-Belohnung während Ubisoft Forward erhältlich sein. Das Auto wird auch im The Crew Motorfest-Shop am 13. Juni erhältlich sein.