The Crew Motorfest läutet Season 5 ein

Ubisoft gab bekannt, dass das lang erwartete Update für Year 2 Season 5 für "The Crew Motorfest" heute, am 6. November, weltweit für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC zur Verfügung steht. Season 5 von "The Crew Motorfest", welche im Rahmen des The Crew Showcase vorgestellt wurde, ist das grösste Update, welches das Team von Ubisoft Ivory Tower jemals für diese Marke an den Start gebracht hat. Es bietet einen beträchtlichen Umgang an neuen Inhalten, die das Spielerlebnis erweitern.

Mit Season 5 könnt ihr in "The Crew Motorfest" die neue Insel Maui kostenlos bereisen. Maui bietet mit über neun neuen Gebieten und Biomen mit mehr als 470 km Strassenstrecken endlose Möglichkeiten für Abenteuer, Wettkämpfe und Unterhaltung. Das Beste daran: die Insel ist nahtlos, ohne Ladezeiten, von O’ahu aus zugänglich, so dass das Reisen zwischen den Inseln den Spielenden ein launiges Vergnügen bereitet.