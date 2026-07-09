The Crew Motorfest: Switch-2-Umsetzung angekündigt

Nachdem es zunächst von einem Leaker behauptet worden war, folgte schon wenige Stunden später die offizielle Bestätigung durch Ubisoft: "The Crew Motorfest" wird auch für Switch 2 erscheinen.

Erste Informationen zu der Portierung liegen auch schon vor. Demnach wird "The Crew Motorfest" ab 8. Oktober auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen scheinen nicht zu bestehen.

Wir konnten "The Crew Motorfest" schon zum Launch ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test des Open-World-Rennspiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Crew Motorfest" ist bereits seit 14. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.