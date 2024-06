The Crew Motorfest: Ausblick auf das zweite Jahr

Bei der Ubisoft-Forward-Präsentation gewährte man auch einen Ausblick auf das zweite Jahr von "The Crew Motorfest". Dieses beginnt im November.

Das zweite Jahr von "The Crew Motorfest" heisst demnach "The Chase Squad" und wird uns mit einem flotten Trailer vorgestellt. Wir können uns hier unter anderem auf eine komplett neue Story-Kampagne freuen. Genauere Infos dazu folgen im September. Eine neue grosse Insel wird ebenfalls ergänzt.

"The Crew Motorfest" verlässt zum ersten Mal das US-amerikanische Festland und spielt an einem der atemberaubendsten und lebendigsten Orte der Welt: der Insel O'ahu im hawaiianischen Archipel. Auf diesem Spielplatz können die Spieler durch die Strassen von Honolulu fahren, verrauchte Vulkanhänge hinunterbrettern, durch tiefe, üppige Regenwälder oder über kurvige Bergstrassen cruisen oder einfach nur an einem schönen, sonnigen Strand chillen. Allein oder mit ihrer Crew können die Spieler bei diesem einzigartigen Festival die gesamte Insel am Steuer von Hunderten legendärer Fahrzeuge erkunden.

"The Crew Motorfest" erschien am 14. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.