The Crew Motorfest - Year 3

Ubisoft enthüllte spannende neue Inhalte für "The Crew Motorfest" während des Showcase 2025. Das Team von Ubisoft Ivory Tower präsentierte einen detaillierten Ausblick in die Zukunft von Year 3, beginnend am 5. November mit dem Launch von Season 8.

Das neue Kapitel verspricht einige der aufregendsten Inhalte: drei völlig neue Seasons, renommierte Kooperationen, communitybasierte Verbesserungen und einen brandneuen Year 3 Pass – all das erwartet die Spieler. Bevor Ubisoft auf die Zukunft von "Motorfest" einging, bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für "The Crew 2".

Dank des Feedbacks der Spieler ist ab sofort ein neuer Hybridmodus verfügbar. Dieser ermöglicht sowohl Online- als auch Offline-Spiel. Dies ist ein bedeutender Schritt, um die Langlebigkeit des Spiels zu sichern und es über Jahre hinweg zugänglich zu halten.

Am 5. November startet mit Season 8 das dritte Jahr mit einem tiefen Einblick in die Ursprünge der Welt des Strassenrennens. Die neue Playlist namens „Street Riders“ bietet ein intensives Erlebnis, bei dem die Spielerinnen und Spieler einer geheimen Crew namens "Monkeys’ Kitchen" beitreten. Dies ist ein künstlerisches und motorisiertes Kollektiv, das Strassenzüge in Bühnen verwandelt. Spieler:innen können sich auf freie Rennen ohne festgelegte Strecken, vollständig individualisierte Fahrzeuge sowie die Einführung der Stance Anpassungen und über 40 neue individualisierbare Markenfelgen freuen.

Zur Feier des Starts von Year 3, erhalten alle Spieler ein kostenloses Auto, wenn sie sich innerhalb von drei Tagen nach der Showcase anmelden. Zudem ermöglicht der neue Friend Pass Besitzern von "The Crew Motorfest", bis zu 3 Freunde einzuladen, um kostenlos und ohne Zeitbegrenzung im Crew-Modus zu spielen.

Der Year 3 Pass enthält 21 neue Fahrzeuge, von denen 4 direkt am ersten Tag verfügbar sind und 165 in monatlichen Drops veröffentlicht werden. Spielerinnen und Spieler, die bereits den Year 1 oder Year 2 Pass besitzen, erhalten ein exklusives Bonus-Hypercar: den "Cadillac CIEL Concept, 2011".

Ab März startet Season 9, die bisher grösste Season der Reihe. Mit dabei sind eine Kooperation mit NASCAR und der Launch eines mächtigen Werkzeugs namens Track Forge. Mit diesem können Spielerinnen und Spieler eigene Strecken bauen, teilen und spielen. Neu sind auch ferngesteuerte Autos, mit denen Spieler:innen die Welt frei erkunden, und bei besonderen Events ganz neu erleben können. Year 3 verspricht eine grosse Vielfalt an Content und frischen Erlebnissen, die angetrieben werden von der Leidenschaft der Community und der Kreativität der Studio Teams.