The Crush House erscheint im August

Heute wurde im Rahmen der Devolver Direct verkündet, dass der vom Reality-TV inspirierte Durst-Shooter "The Crush House" am 9. August 2024 sein lang erwartetes Debüt für PC geben wird.

Das vom englischen Entwickler Nerial (Reigns) erschaffene "The Crush House" ist die Reality-TV-Sensation des Jahres 1999, und sie hat einen neuen Produzenten: dich! In der Rolle der neuen Mitarbeiterin Jae nimmt man ihre Kamera mit in die kultige Villa in Malibu und fesselt die Zuschauer an ihre Bildschirme, indem man das ganze Drama, die Romantik und die Spannungen filmt. Aber wenn man es nicht schafft, sein Publikum zu unterhalten, droht ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod: die Absetzung!

Ein schmackhafter Teaser in Form einer Demo kann jetzt heruntergeladen und auf Abruf genossen werden!