The Day Before: Publisher entschuldigt sich

Die Meldung, dass Fntastic, Entwickler von "The Day Before", nicht einmal eine Woche nach dessen Release die Pforten schliesst, schlug gestern hohe Wellen. Jetzt hat sich der Publisher zu Wort gemeldet.

Mytona, so der Name des Publishers von "The Day Before", fand dabei beruhigende Worte und sorgte für Klarheit, wobei vor allem der letzte Satz Hoffnung macht. Das Statement liest sich konkret so:

"Es tut uns leid, dass das Spiel nicht den Erwartungen der Mehrheit der Spieler entsprochen hat. Heute werden wir mit Steam zusammenarbeiten, um Rückerstattungen für alle Spieler zu ermöglichen, die sich für eine Rückerstattung entscheiden. Wir sind in Kontakt mit Fntastic bezüglich der Zukunft des Spiels."

Fntastic war 2015 gegründet worden. "The Day Before" startete erst am 7. Dezember in den Early Access.