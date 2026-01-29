The Defiant angekündigt

Seit Jahrzehnten kehren Spiele zum Zweiten Weltkrieg an dieselben Fronten zurück – an die Strände der Normandie, in die Wüsten Nordafrikas, in die Städte Westeuropas. Der Krieg wurde durch bekannte Blickwinkel schon häufig nacherzählt. Doch der Zweite Weltkrieg hatte noch weitere tragische Schauplätze.

"The Defiant" ist ein storybasierter First-Person-Shooter, der auf dem asiatischen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs spielt. Der Kampf spiegelt die Natur des Konflikts selbst wider. Missionen gehen fliessend ineinander über – von heimlicher Infiltration, Nahkämpfen, Scharfschützeneinsätzen und städtischer Spionage bis hin zu Code-Knacker-Operationen, Fahrzeugkämpfen und plötzlichen gross angelegten Angriffen. Es gibt hier keine klaren Frontlinien, sondern Spannung, Unvorhersehbarkeit und Momente, in denen vorsichtige Strategie so effektiv sein kann wie der Kampf.