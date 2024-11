The Devil Within: Satgat für PS5 & PC terminiert

Entwickler Newcore Games hat "The Devil Within: Satgat" für PS5 und PC terminiert. Der Release geht dabei sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Demnach ist "The Devil Within: Satgat" ab 21. November für PS5 und den PC erhältlich. Eine Switch-Umsetzung folgt im Laufe des nächsten Jahres. Ein knapp zwei Minuten langer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

"The Devil Within: Satgat" erzählt uns die Geschichte von Kim Rip, einem Schwertkämpfer mit Gedächtnisschwund, welcher versucht, sich in einer von Dämonen heimgesuchten, trostlosen Welt zurechtzufinden. Wir begeben uns darin auf eine fesselnde Reise, die sich über mehrere Karten erstreckt, und lüften die Geheimnisse der Welt, während wir uns in stilvolle Kämpfe gegen furchterregende Feinde stürzen, die von dem rätselhaften Ebon Sting angeführt werden.

Der Ebon Sting, ein riesiger, mit Stacheln besetzter Turm mit mysteriösem Ursprung, tauchte plötzlich im Land Joseon auf. Das Öl, das aus dem Turm strömte, wurde zuerst als Segen angesehen, verwandelte sich aber bald in einen höllischen Albtraum, weil es die Bewohner des Landes in seelenlose Dämonen verwandelte.