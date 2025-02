Nesting Games kündigt The Directorate: Novitiate an

Entwicklerstudio und Publisher Nesting Games hat The Directorate: Novitiate angekündigt. Das Dark Fantasy Third-Person Action RPG für PC, das stellenweise an Control, Max Payne und Matrix erinnert, soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.

Über The Directorate: Novitiate

"Los Angeles, 2006: Die übernatürliche Unterwelt befindet sich am Rande eines Kriegs – und Mercury gerät ins Kreuzfeuer. Stelle dich überwältigenden magischen Kräften, entdecke das Grauen, das sich im Verborgenen abspielt, verfolge einen Serienmörder und sieh schwierigen Entscheidungen ins Auge.

Nach ihrer Rückkehr in ihre alte Heimat verstrickt sich das Leben von Kana Luna (alias Mercury) überraschend mit der Costa Muerta, einem Syndikat des Direktorats. Als Mercury muss Kana ihre Fertigkeiten verbessern, um aus den Reihen des Noviziats aufzusteigen und ihre Welt zu beschützen.

Knarren. Magie. Chaos.

Erlebe actiongeladene Kämpfe, die einen Third-Person-Shooter mit Magie vereinen. Verbessere deine Fertigkeiten und erledige deine Feinde mit beeindruckenden Gun Katas und akrobatischen Bewegungen. Verbessere Angriff und Verteidigung mit dem RPG-Levelsystem mit einer Vielzahl von Fähigkeiten und Upgrades.

Eine brisante Geschichte

Ein übernatürlicher Serienmörder treibt sein Unwesen – und nur du kannst das Geheimnis lösen. Schleiche dich nachts als magische Attentäterin herum, während du tagsüber mit dem normalen Leben fertig werden musst. Vorsicht ist geboten, wenn deine beiden Welten kollidieren – wer weiss, wer dabei zwischen die Fronten gerät.

Entscheidungen mit Konsequenzen

Wenn Vertrauen zur Last wird, kann jeder Freund oder Feind sein. Selbst Romantik birgt Risiken. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Entscheide dich, ob du den Edikten des Direktoriums treu bleibst oder deine Menschlichkeit in der echten Welt bewahrst.

Unvergessliche Charaktere

Triff alte Freunde. Finde neue. Mach dir Feinde. Lass dich inspirieren. Verliebe dich. Ziehe in den Krieg. Freunde und Familie brauchen dich vielleicht, aber das Verbrechen schläft nie.

Deine Mercury. Dein Weg.

Erlebe eine Welt der widersprüchlichen Dualität und der übernatürlichen Kräfte. The Directorate: Novitiate ist deine Reise ins Erwachsensein durch düstere Action, Magie und Drama. Was für eine Mercury willst du sein?"