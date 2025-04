Tom Clancy’s The Division 2: Battle for Brooklyn DLC

Ubisoft hat heute während des "Division 2"-Showcases angekündigt, dass "Battle for Brooklyn" zusammen mit einer neuen Season am 27. Mai veröffentlicht wird. Dabei wurde ein detaillierter Einblick in das Gameplay, die Handlung und die Brooklyn-Umgebung des kommenden DLCs gegeben.

In "Battle for Brooklyn" besuchen die Spielerinnen und Spieler erstmals das post-pandemische New York im Herbst und erkunden die Brooklyn-Viertel Brooklyn Heights und Dumbo. Brooklyn war relativ friedlich, da die Zivilisten zusammenarbeiteten und sich entwickeln konnten, während feindliche Fraktionen Manhattan verwüsteten. Nun haben jedoch die Cleaners und Rikers den Fluss überquert und bedrohen die fragile Ruhe der Brooklyn-Siedlung mit der Purple Flame.

Während ihr die lineare Kampagne von "Battle for Brooklyn" entweder solo oder im Koop-Modus durchlauft, müsst ihr herausfinden, wie die Cleaners die Purple Flame massenhaft produzieren, um Zivilisten vor diesem hinterhältigen Angriff zu retten.

"Battle for Brooklyn" bietet freischaltbare Fähigkeiten, darunter die Rückkehr von Smart Cover aus "The Division 1", mit denen ihr Deckungen verstärkt, offensive und defensive Buffs erhaltet und die Pulsresistenz für alle Verbündeten verbessern könnt. Als exklusiver DLC-Gegenstand ist die Catalyst Exotic Mask im Kampf gegen die Cleaners hilfreich, aufgrund ihrer Boni Status-Effekt-Schaden zu verursachen und zu erhalten.