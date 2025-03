The Division 2 feiert sechsten Geburtstag

Zur Feier des sechsten Jahrestages von "The Division 2" hat Ubisoft ein Entwicklertagebuch veröffentlicht, das einen kleinen Einblick in den "Battle for Brooklyn"-DLC gibt und die Washington Street, die ikonische Aussicht auf die Brooklyn Bridge und den Kampf gegen die Cleaners zeigt. Ihr könnt euch darauf freuen, während des Showcases am 23. April mehr über den Battle for Brooklyn DLC zu erfahren.

Zu den Jubiläumsbelohnungen im Spiel gehört ein Jubiläumsrucksack, der die SHD-Stufe des Spielers anzeigt und der ab dem 12. März beim Einloggen angefordert werden kann. Ausserdem können die Spielerinnen und Spieler von jetzt an bis zum 18. März XP-Boni mit dem 5-fachen der normalen Rate verdienen.