The Division 2: Survivors bekommt Survival Extraction Modus

Ubisoft hat "The Division 2: Survivors" angekündigt. Demnach dürfen wir uns auf "eine aktualisierte Version des Survival-Extraction-Erlebnisses" freuen. Ob es sich um ein DLC oder einen neuen Modus zum Hauptspiel handelt, bleibt offen. So gesehen handelt es sich also noch um die Ankündigung einer detaillierteren Ankündigung.

The Division 2: Survivors is a new Survival extraction experience under the direction of Magnus Jansén. With development still at an early stage, we are excited to bring you along as the project evolves within The Division 2. pic.twitter.com/6QsepUuTIX — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) August 22, 2025

So heisst es, dass "Survivors" derzeit noch in einer frühen Phase der Entwicklung ist. Laut Franchise-Roadmap steht noch kein Termin fest, auch wenn in Medien von 2026 die Rede ist. Während wir noch im Dunkeln stochern, soll es sich zukünftig ändern. In dem Blogartikel zu der Ankündigung teilt Executive Producer Julian Gerighty nämlich mit:

"The Division 2: Survivors ist ebenso euer Baby wie unseres, und wir bemühen uns um Transparenz während der Entwicklung. Klare Kommunikation und die Einbindung der Community stehen im Mittelpunkt, während wir diese neue Spielerfahrung erschaffen, und wir werden euch eng in den weiteren Verlauf der Entwicklung einbeziehen.“

Auch erfahren wir in dem Blogeintrag, dass das Mobilegame "The Division Resurgence" nach wie vor entwickelt wird und in diesem Jahr erscheinen soll.