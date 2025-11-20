The Dream Of A Cockspur angekündigt

Publisher Playism und Entwickler roccay stellen uns "The Dream Of A Cockspur" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "The Dream Of A Cockspur" eingestimmt. Dabei widmet man sich in erster Linie der Story und dem Gameplay-Grundgerüst des Horror-Adventures. Der Sound ist dabei zwar eher unauffällig, passt aber wunderbar zum Genre.

In "The Dream Of A Cockspur" sind wir auf einer einsamen Insel gestrandet und untersuchen zusammen mit den letzten Forschern der Erde einen seltsamen Himmelskörper. Am Tag vor unserer Abreise wird unser einziges Transportmittel auf mysteriöse Weise beschädigt, wodurch wir festsitzen. Sabotiert etwa jemand das Team oder geht hier etwas noch viel Unheimlicheres vor sich?

"The Dream Of A Cockspur" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.