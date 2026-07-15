The Dream Of A Cockspur hat einen Termin

Publisher Playism und Entwickler roccay haben den Erscheinungstermin von "The Dream Of A Cockspur" verkündet. Demnach ist es tatsächlich schon nächste Woche soweit.

Konkret wird "The Dream Of A Cockspur" nämlich bereits ab 22. Juli erhältlich sein. Die anvisierte Plattform stand mit dem PC ja schon länger fest. Für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, wird das surreal angehauchte Horror-Adventure wohl erstmal nicht umgesetzt, aber wie wir wissen, kann sich so etwas auch sehr schnell ändern.

Ein frischer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "The Dream Of A Cockspur" ein. Darin bekommen wir über eine Minute lang unter anderem kurze In-Game-Sequenzen gezeigt.

"The Dream Of A Cockspur" war im November 2025 erstmals vorgestellt worden.