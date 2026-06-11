The Drifter erscheint für die Nintendo Switch

Indie-Entwicklerduo Powerhoof kündigte an, dass der Point-and-Click-Thriller "The Drifter" am 22. Juni für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint.

Die Edition für Nintendo Switch 2 unterstützt bis zu 4K und 120fps und liefert scharfe Pixelgrafik sowie verbesserte Bildraten für flüssiges Parallax-Scrolling. Auf der Switch 2 könnt ihr mit der Maus-Funktion der Joy-Con 2 zudem zwischen Twin-Stick- und traditioneller Point-and-Click-Steuerung wechseln.

Ein klassisches 2D-Point-and-Click-Adventure mit durchtrennten Bremsleitungen - "The Drifter" stürzt euch kopfüber in ein Netz aus zwielichtigen Firmen, Verschwörung, Mord und der tausendjährigen Obsession eines Verrückten.

Mick Carter treibt schon eine Weile umher - er wechselt von Job zu Job und bleibt nie lange an einem Ort. Als er auf einen Güterzug in seine alte Heimatstadt aufspringt, wird er Zeuge eines gewaltsamen Mordes, von Hightech-Soldaten verfolgt, in ein Wasserbecken geworfen und ertränkt. Kurz bevor ihm das Bewusstsein entrissen wird, wird es in seinen Körper zurückgestossen. Wieder am Leben, Sekunden vor seinem Tod. Mick wird für den Mord, den er beobachtet hat, verantwortlich gemacht. Er wird von seiner eigenen Vergangenheit gequält und von dem Gefühl verfolgt, dass ihm etwas von der anderen Seite gefolgt ist…

"The Drifter" orientiert sich an der modernen Wiederbelebung des Adventure-Genres und konzentriert sich auf eine dichte Erzählung. Diese treibt euch durch die Geschichte, während bodenständige, unaufdringliche Ermittlungsrätsel als Verbindung zwischen den erzählerischen Momenten dienen.

Das Spiel erhielt bei den Australian Game Developer Awards 2025 mehrere Auszeichnungen: Game of the Year, Excellence in Narrative, Excellence in Visual Art und Excellence in Sound Design. Ausserdem gewann es den ANZ Indie Game Award bei den Indie Game Awards und wurde in den Artikeln verschiedener Publikationen zu den Highlights des Jahres 2025 erwähnt.

"The Drifter" erscheint am 22. Juni für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Es ist ab sofort für Windows, macOS und Linux erhältlich.