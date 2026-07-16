The Duskbloods: Geschlossener Netzwerktest in Aussicht

FromSoftware hat einen geschlossenen Netzwerktest für "The Duskbloods" angekündigt. Dieser ist für den kommenden Monat angedacht.

Anmeldungen für den geschlossenen Netzwerktest für "The Duskbloods" sind bereits über dessen offizielle Website möglich. Die Zeiten dafür sind folgendermassen:

Erster Termin: 21. August von 12 bis 16 Uhr

Zweiter Termin: 22. August von 4 bis 8 Uhr

Dritter Termin: 22. August von 20 bis 0 Uhr

Vierter Termin: 23. August von 12 bis 16 Uhr

Fünfter Termin: 24. August von 4 bis 8 Uhr

Der Netzwerktest für "The Duskbloods" dient dazu, die technischen Aspekte der Online-Systeme vor der Veröffentlichung zu überprüfen. Dabei testen die Entwickler unter anderem die Belastbarkeit der Server, mögliche Probleme beim Zusammenspiel mehrerer Spieler in unterschiedlichen Netzwerkumgebungen und die Balance des Spiels anhand echter Spieldaten.

Während der Testphase können bis zu acht Spieler zusammen an Mehrspielerpartien teilnehmen. Da sich der Titel noch in Entwicklung befindet, können dabei Fehler auftreten.

"The Duskbloods" erscheint in diesem Jahr exklusiv für Switch 2.