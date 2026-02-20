The Duskbloods: Release im März?

Es könnte sein, dass der Erscheinungstermin von "The Duskbloods" inzwischen durchgesickert ist. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung dazu ab.

So könnte es sein, dass "The Duskbloods" ab 27. März erscheint. Zumindest wird dieses Datum von einigen Händlern, in Werbeanzeigen und sogar im australischen eShop genannt. Nintendo und FromSoftware haben sich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.

"The Duskbloods" war im April 2025 mit einem sehenswerten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr [an dieser Stelle[(/the-duskbloods/news/the-duskbloods-enthuellt-mag0/) nachlesen.

"The Duskbloods" ist exklusiv für Switch 2 in Entwicklung.