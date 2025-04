The Duskbloods enthüllt

Gegen Ende der heutigen Switch2-Präsentation wurde auch "The Duskbloods" von FromSoftware enthüllt. Den zugehörigen Trailer solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier stellt man uns "The Duskbloods" nämlich über dreieinhalb Minuten lang in atmosphärischen und packenden Sequenzen vor, die ordentlich Lust auf mehr machen. Dabei widmet man sich vor allem den Charakteren, der Spielwelt und den mitunter furchteinflössenden Gegnern. Wer das Soulslike-Genre mag und Titel wie "Dark Souls", "Bloodborne" oder "Sekiro: Shadows Die Twice" schätzt, sollte hier genau richtig sein. Richtig handfeste Informationen dazu sind bisher aber leider noch Mangelware.

"The Duskbloods" erscheint irgendwann im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für Switch 2.