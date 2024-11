Das 2D-RPG "The Edge of Allegoria" voller Monster, Magie und Abenteuer in GameBoy-inspirierter Optik und erwachsenem Humor findet am 4. Dezember seinen Weg auf Steam.

Entwickler Joe Picknell ist begeisterter RPG-Fan und lässt Einflüsse aus dem goldenen Zeitalter des Handheld-Gamings und sein vielseitiges Können im Bereich der Gameentwicklung sowie der Pixelkunst in "The Edge of Allegoria" einfliessen.