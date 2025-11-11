The Elder Scrolls 6: Bethesda bittet um Geduld

Director Todd Howard hat eine Wasserstandsmeldung zu "The Elder Scrolls 6" abgegeben. Dabei appellierte er an die Geduld der Spieler.

So erklärt Howard, dass sich "The Elder Scrolls 6" immer noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Der Release des Open-World-Rollenspiels sei also noch weit entfernt.

Fans hatten auch immer mal wieder auf einen Shadow Drop von "The Elder Scrolls 6" gehofft, genauso wie bei "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" im April. Dies bezeichnet Howard in diesem Zusammenhang als Probelauf, der sich als erfolgreich erwiesen hat. Folglich können wir darauf hoffen, dass Bethesda in Zukunft häufiger so handelt.

"The Elder Scrolls 6" war auf der E3 2018 mit einem ersten Teaser enthüllt worden.