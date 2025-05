The Elder Scrolls 6: Alles deutet auf Hammerfell

Bereits seit 2018 würde über Hammerfell als Schauplatz für "The Elder Scrolls 6" spekuliert, wir berichteten , und diese Information war auch Teil eines Leaks im Jahr 2022. Trotz allem bleibt Ungewissheit – Gerüchte sind nun mal Gerüchte. In einem beliebten Post auf Reddit wurden jetzt weitere Gründe dafür aufgeführt, dass der nächste "Elder Scrolls"-Ableger tatsächlich in der königlichen Provinz im Westen von Tamriel spielen soll.

Der Schlüssel zu der Theorie liegt in "Elders Scrolls Online". So hat uns das Spiel über die letzten elf Jahre in sämtliche Regionen von Tamriel geführt, mit Ausnahme von Schwarzmarsch und Hammerfell. Da Schwarzmarsch die Heimat der Argonier und für andere Rassen unbewohnbar ist, scheint es unwahrscheinlich, dass sich "The Elder Scrolls 6" darauf beschränken würde. Es bleibt daher Hammerfell.

Frühere Gerüchte gingen von Hammerfell als Schauplatz aus, was von Bethesda auch mehrfach angedeutet wurde, wie in dem X-Post unten. Hammerfell ist die Heimat der Rotgardisten und hat unterschiedliche klimatische Bedingungen wie Dschungel, bewaldetes Gebirge, Sumpfgebiete, subtropisches Grasland und jede Menge Wüste beinhaltet.