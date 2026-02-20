The Elder Scrolls VI: Frische Details

Todd Howard von Bethesda hat einige neue Details zu "The Elder Scrolls VI" verraten. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

"The Elder Scrolls VI" soll demnach zu der klassischen Open-World-Formel zurückkehren, für welche die Bethesda Game Studios bekannt sind Howard bezeichnete "Starfield" und "Fallout 76" dabei als kreative Abweichungen von diesem Ansatz. Mit dem neuen Teil der renommierten Rollenspielreihe wolle das Studio wieder stärker auf Erkundung und das vertraute Spielgefühl früherer Ableger setzen.

Technisch basiert "The Elder Scrolls VI" auf einer weiterentwickelten Engine. Bethesda hat laut Howard in den vergangenen Jahren die Creation Engine 2, welche "Starfield" antreibt, zur Creation Engine 3 ausgebaut. Diese neue Version soll nicht nur besagtes "The Elder Scrolls VI", sondern auch künftige Produktionen tragen. Laut Howard liegt die Entwicklung derzeit auf Kurs, aber konkrete Termine nannte er nicht.

"The Elder Scrolls 6" war auf der E3 2018 mit einem ersten Teaser enthüllt worden.