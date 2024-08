The Elder Scrolls: Castles startet im September

Von Bethesda Game Studios, dem Team hinter "Fallout Shelter", kommt "The Elder Scrolls: Castles", das am 10. September weltweit veröffentlicht wird. Dieses neue Abenteuer überlässt den Spielern die Kontrolle über ihr eigenes Schloss und ihre eigene Dynastie im Universum von "The Elder Scrolls". Beaufsichtigt eure Untertanen und trefft eure Entscheidungen, während die Jahre kommen und gehen, Familien wachsen und neue Herrscher den Thron besteigen.

Errichtet eure Dynastie – Erzählt eure Geschichte über Generationen hinweg — jeder Tag im wirklichen Leben deckt in "The Elder Scrolls: Castles" die Spanne eines ganzen Jahres ab. Trainiert eure Untertanen, benennt Erben und haltet die Ordnung aufrecht, um euer Königreich gedeihen zu lassen. Macht ihr eure Untertanen glücklich und sichert eurem Herrscher ein langes Leben? Oder werden sie unzufrieden und planen etwas Unheilvolles?

Verwaltet euer Schloss – Gestaltet euer Schloss von Grund auf ganz individuell, indem ihr Räume hinzufügt und erweitert, aufwendige Dekorationen und inspirierende Denkmäler anbringt. Weist den Untertanen Arbeitsplätze zu, damit euer Schloss über die nötigen Ressourcen verfügt, um in den kommenden Jahren zu gedeihen!

Herrscht über euer Königreich – Trefft wichtige Entscheidungen, die sich auf euer Vermächtnis auswirken. Riskiert ihr eine eingeschränkte Nahrungsmittelversorgung, um einer Gruppe Untertanen zu helfen? Wie soll ein hitziger Streit unter euren Untertanen beigelegt werden? Eure Entscheidungen bestimmen, ob eure Herrschaft zu Wohlstand verhilft oder euer Schloss in Gefahr bringt.

Geht auf Quests – Ein Königreich kann ohne starke Krieger nicht gedeihen. Schickt eure Untertanen auf Quests, um gegen klassische "Elder Scrolls"-Feinde zu kämpfen, und sammelt Beute für zu Hause.

Die Vorabregistrierung auf Apple- und Android-Geräten ist jetzt verfügbar.