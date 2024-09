The Elder Scrolls: Castles weltweit verfügbar

Bethesda Game Studios hat "The Elder Scrolls: Castles" auf iOS- und Android-Geräten veröffentlicht. Vom Team hinter "Fallout Shelter" überlässt "The Elder Scrolls: Castles" den Spielern die Kontrolle über ihr eigenes Schloss und ihre eigene Dynastie im Universum von "The Elder Scrolls".

Um den Start zu feiern, könnt ihr, falls ihr zwischen jetzt und dem 10. Oktober 2024 die Dynastie-Stufe 25 erreicht, folgende Gegenstände im Spiel einlösen:

Einen Legendären Untertan: Ulfric Sturmmantel

100 Edelsteine

Einen Grosse-Dynastie-Segen

Ein Legendäres Paket

Drei Bannerdekorationen

In The Elder Scrolls: Castles wirst du...