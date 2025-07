The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden angekündigt

Die Lumistella Company – das Unternehmen hinter dem weltweit beliebten "Santaverse" und der Tradition von "The Elf on the Shelf" – kündigt gemeinsam mit Outright Games das neue Videospiel "The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden" an.

In diesem festlichen 2D-Puzzle-Plattformer schlüpfen Spielende in die Rolle eines Pfadfinderelfen in Ausbildung und begeben sich auf die wichtige Mission, Weihnachtsstimmung zu sammeln und das Fest zu retten. Vom Elfentrainingslager bis zur Werkstatt des Weihnachtsmanns – in den 24 Leveln gilt es, Hindernissen auszuweichen, Rätsel zu lösen und Minispiele zu entdecken.

Das Spiel richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und bietet leicht verständliche Steuerung sowie durchdachte Barrierefreiheitsfunktionen wie automatisches Aufsammeln und einen Unverwundbarkeitsmodus.

"The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden" erscheint am 17. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für PC.