The Eternal Life of Goldman: Was für ein lächerlicher alter Mann!

"Was für ein lächerlicher alter Mann!" mögen die Einwohner des Archipels gedacht haben, als sie das erste Mal ihren designierten Retter, Goldman, gesehen haben. Der Protagonist des bald erscheinenden, handgezeichneten 2D-Plattformspiels "The Eternal Life of Goldman", wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht wie der typische Weltenretter. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell: Dieser Mann hat mehr drauf, als seine zahlreichen Altersfalten vermuten lassen.

Auch mag man denken, dass er mit seinem Spazierstock kaum die zahlreichen Herausforderungen meistern kann - doch der Eindruck täuscht, denn in der Gehhilfe steckt viel mehr, als man vermutet. Im neuesten Trailer wird klar, dass dieses unscheinbare Utensil mehr ist als nur eine Stütze. Es hilft beim Springen über Abgründe - oder auf die Köpfe von Widersachern, beim Ziehen von Objekten, beim Hängen und Hangeln – und selbst als blitzende, phosphorschleudernde Waffe oder als Schutzschild macht der Stock voll Bock. Also aufgepasst, ein simpler Gehstock ist eine mörderische Waffe in den Händen auch älterer Herrschaften, wenn die nur wissen, wie man damit umgehen muss.

Und obwohl das alleine schon Grund zur Freude ist, legen wir noch einen drauf und veröffentlichen heute die spielbare Demo für Xbox Series X|S.

Hier könnt ihr die Xbox-Demo von "The Eternal Life of Goldman" spielen...