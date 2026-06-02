The Eternal Life of Goldman: Demo verfügbar

Die kostenlose Demo-Version von "The Eternal Life of Goldman" ist ab sofort für PlayStation 5 verfügbar und gibt euch die Möglichkeit, einen genaueren Blick auf den "Old Geezer Platformer" zu werfen.

Die Demo entspricht den bereits verfügbaren Versionen auf Steam und Xbox und deckt den Anfangsbereich des Spiels ab. Sie bietet rund 90 Minuten Spielzeit, wobei die tatsächliche Dauer je nach individuellem Spielstil variieren kann. Für das bestmögliche Spielerlebnis wird die Nutzung eines Gamepads empfohlen, Maus- und Tastatursteuerung werden jedoch ebenfalls unterstützt.