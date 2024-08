THQ Showcase: The Eternal Life of Goldman angekündigt

Damit habt ihr wohl - trotz unserer dezenten Hinweise - nicht gerechnet: Von Weappy Studio, den kreativen Köpfen hinter Spielen wie "This Is the Police", "Rebel Cops" oder "This Is the President" kommt eine brandneuen Marke:

"The Eternal Life of Goldman" ist ein fesselendes Plattformer-Abenteuer in welchem man ein weitläufiges und gänzlich von Hand gezeichnetes Archipel erkundet, das im traditionellen Bild-für-Bild-Animationssitil daher kommt. Das mysteriöse Szenario ist von uralten Fabeln inspiriert und das Ziel ist kein geringeres, als eine geheimnisvolle Gottheit zu besiegen...