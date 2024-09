The Eternal Life of Goldman: Gameplay Demo

Du konntest die gamescom 2024 nicht besuchen und hast es verpasst, dir dieses Juwel anzuschauen? Kein Problem - wir haben die Gameplay Demo hier für dich! "The Eternal Life of Goldman", das kommende 2D-Plattformer-Abenteuer von Weappy Studio, erzählt eine lebendige und doch düstere Geschichte, die Legenden, Märchen und Mythen miteinander verwebt. Gerüchten zufolge wurde es als die "grösste Überraschung" und "eines der schönsten Spiele auf der gamescom" bezeichnet.

Schlüpfe in die Rolle von Goldman, einem ungewöhnlichen Protagonisten, der sich in einem Land voller verdrehter Märchen und düsterer Folklore bewegt. "The Eternal Life of Goldman" bietet eine faszinierende Mischung aus herausfordernden Jump'n'Run-Sequenzen und Erkundungstouren, bei denen eine Fülle von Fähigkeiten zum Einsatz kommt, verpackt in atemberaubende, sorgfältig handgemalte 2D-Grafiken.

"The Eternal Life of Goldma"n wird von Weappy Studio entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und wird für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.