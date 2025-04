The Eternal Life of Goldman: Erweiterter Trailer

Publisher THQ Nordic und Entwickler Weappy Studio haben einen erweiterten Trailer zu "The Eternal Life of Goldman" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer bietet über zwei Minuten lang neue Einblicke in "The Eternal Life of Goldman". Dabei kommen auch Komponist Yasunori Nishiki (Octopath Traveler, Final Fantasy VII Rebirth), Kevin Penkin (Star Wars: Visions, Made in Abyss, Florence), Mason Lieberman (Overwatch 2, Stray Gods, League of Legends: Wild Rift) und Pete Lepley (Wargroove, Sky Rogue) zu Wort.

Bei "The Eternal Life of Goldman" handelt es sich um ein fesselndes Plattformer-Abenteuer in welchem man ein weitläufiges und gänzlich von Hand gezeichnetes Archipel erkundet, das im traditionellen Bild-für-Bild-Animationsstil daher kommt. Das mysteriöse Szenario ist von uralten Fabeln inspiriert und das Ziel ist kein geringeres, als eine geheimnisvolle Gottheit zu besiegen.

"The Eternal Life of Goldman" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.