The Eternal Life of Goldman: Demo für PC angekündigt

Publisher THQ Nordic und Entwickler Weappy haben eine spielbare Demo von "The Eternal Life of Goldman" für den PC in Aussicht gestellt. Einen neuen Trailer hatte man ebenfalls mi Gepäck.

Besagte Demo von "The Eternal Life of Goldman" wird irgendwann im Februar im Rahmen des Steam Next Fests für den PC verfügbar sein. Wir können darin die ersten 90 Minuten aus dem Spiel erleben. Unklar ist noch, ob wir den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen dürfen und ob der spielbare Appetithappen auch für weitere Plattformen erscheint.

Schon jetzt gibt es einen neuen Trailer zur kommenden Demo von "The Eternal Life of Goldman" zu sehen. Dieser zeigt hauptsächlich Gameplay-Sequenzen, die Lust auf mehr machen.

"The Eternal Life of Goldman" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.