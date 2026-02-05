The Eternal Life of Goldman: Starbesetzter Soundtrack

Mit "The Eternal Life of Goldman" präsentiert Entwickler Weappy ein handgezeichnetes Platform Adventure, das nicht nur visuell, sondern auch musikalisch neue Massstäbe setzen möchte. Der ambitionierte Soundtrack des Spiels vereint ein aussergewöhnliches Team international renommierter Komponisten, darunter Kevin Penkin ("Made in Abyss"), Mason Lieberman ("Overwatch 2"), Yasunori Nishiki ("Octopath Traveler") und Pete Lepley ("Wargroove").

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Demo Version auf Steam am 19. Februar gewährt Weappy einen ersten Einblick in die ambitionierte musikalische Vision hinter dem Titel.

Im Zentrum des Soundtracks steht das Hauptthema des Spiels, komponiert von Kevin Penkin, der mehr als zwei Jahre an der Entwicklung des Stücks gearbeitet hat. Während der Produktion durchlief der Track Dutzende Iterationen mit dem Ziel, etwas zu erschaffen, das über ein klassisches Videospiel-Theme hinausgeht. Stattdessen komponierte Penkin eine mehrteilige Suite aus mehreren nahtlos ineinander übergehenden Akten, die die Hintergrundgeschichte des Spiels erzählt und Spieler behutsam in den Beginn ihres Abenteuers führt.