The Eternal Life of Goldman: Neues Video

Heute gewährt THQ Nordic Produzent Andreas Schmiedecker einen exklusiven Einblick in den fesselnden künstlerischen Schaffensprozess hinter dem mit Spannung erwarteten Plattformer-Abenteuer "The Eternal Life of Goldman" von Weappy. Dieses innovative Spiel zeichnet sich durch klassische Frame-by-Frame-Animationen aus, die allesamt in akribischer Handarbeit erstellt wurden und eine bezaubernde Geschichte mit atemberaubender Kunstfertigkeit vereinen, die von alten Legenden und Märchen inspiriert ist.

In diesem neu veröffentlichten Video hebt Schmiedecker die unvergleichliche Liebe zum Detail im 2D-Kunststil des Spiels hervor. Inspiriert von Animationsfilmen und franko-belgischen Comics investiert das Entwicklerteam viel Zeit und Mühe in die Gestaltung jedes Bioms, wobei die Fertigstellung einer einzigen Umgebung bis zu einem Jahr dauern kann.

Darüber hinaus erklärt Schmiedecker, dass die Spieler in der Rolle des unkonventionellen Protagonisten Goldman - einem älteren Mann mit Stock - auf eine abenteuerliche Reise gehen werden. Inspiriert von klassischen Fabeln überlistet Goldman seine Feinde mit Tücke und indem er seine einzigartigen Fähigkeiten mit dem Stock einsetzt, anstatt sich auf rohe Kraft zu verlassen. Das Spiel verspricht eine faszinierende Mischung aus herausfordernden Jump'n'Run-Sequenzen und reichhaltiger Erkundung und lädt die Spieler und Spielerinnen ein, eine Welt voller Fantasie und Kunstfertigkeit zu erleben.

"The Eternal Life of Goldman" wird von Weappy Studio entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und wird für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.