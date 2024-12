The Exit 8 bekommt Live-Action-Film von Godzilla Studio

Der "kurze Gehsimulator, inspiriert von japanischen unterirdischen Gängen, Zwischenräumen und Hinterzimmern“, "The Exit 8", erfreut sich auf den Plattformen PC, Nintendo Switch, Meta Quest und PlayStation grosser Beliebtheit. Mit seinem einzigartigen Spielkonzept nimmt das Spiel von KOTAKE CREATE beispielsweise in Japan Platz 2 in den meist heruntergeladenen Spielen des Jahres für Nintendo Switch ein. Die psychologische Horror-Laufsimulation soll nun verfilmt werden, wie der zugehörigen Website des Spiels zu entnehmen ist. Hier gibt es den Trailer:

Das Studio, welches sich dieser nicht zuletzt wegen einer mangelnden Story schwierigen Aufgabe annimmt, ist die Produktionsfirma Toho, welche seit 1954 und seitdem immer wieder für zahlreiche "Godzilla"-Filme verantwortlich zeichnet. Das Spielprinzip ist, dass jedes Mal, wenn eine Anomalie, also ein Unterschied in der Umgebung, gesichtet wird, umgekehrt werden muss und man ansonsten durch einen endlosen, sich immer wiederholenden Gang läuft. Die Meldung über die Verfilmung lässt sich durchaus als überraschend sehen, denn bei "The Exit 8" handelt es sich um einen Indie-Titel, der zudem erst im November 2023 erschien. Über die Besetzung und den verantwortlichen Regisseur gibt es noch keine Informationen, allerdings soll der Film im kommenden Jahr zu sehen sein.