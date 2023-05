Termin für die erste Episode von The Expanse: A Telltale Series

Nachdem diesbezüglich bisher immer nur vage vom Sommer die Rede war, gibt es jetzt einen konkreten Releasetermin für die erste Episode von "The Expanse: A Telltale Series". Sonderlich lange müssen wir gar nicht darauf warten.

So ist die erste Episode von "The Expanse: A Telltale Series" ab 27. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Lauen Sommernächten mit dem Adventure steht also nichts im Weg.

"The Expanse: A Telltale Series" basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von James S.A. Corey. Eine Fernsehserie existiert ebenfalls. "The Expanse: A Telltale Series" war auf den Game Awards 2021 offiziell angekündigt worden.