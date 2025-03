The Fading of Nicole Wilson enthüllt

Dedalic Entertainment und Entwickler One-O-One Games haben "The Fading of Nicole Wilson" angekündigt – ein story-getriebenes Folk-Horror-Abenteuer, das euch herausfordert, ein düsteres und fesselndes Geheimnis aufzudecken.

Die junge Brit fühlt sich in ihrem Kleinstadtleben gefangen und nimmt einen Geisterjäger-Job im verlassenen Timberline Hotel an – in der Hoffnung, sich einen Namen zu machen. Doch als ihre Auftraggeberin plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleibt sie allein mit der Untersuchung zurück. Was als routinemässige paranormale Ermittlung beginnt, entwickelt sich schnell zu etwas weit Düsterem.

Ausgestattet mit Kamera und Geisterjäger-Ausrüstung, erkundet Brit die unheimlichen Flure des Hotels, deckt seine verborgene Vergangenheit auf und stellt sich einer erschreckenden Wahrheit, die noch niemand zuvor ans Licht gebracht hat.

Mit immersivem 3D-Sound (binaurales Audio), erkundungsbasiertem Gameplay und einer fesselnden Geschichte, verbindet "The Fading of Nicole Wilson" übernatürlichen Horror mit emotionalem Storytelling. ihr setzt beunruhigende Hinweise zusammen, löst Rätsel und erlebt eine düstere Welt, inspiriert von Folk-Horror.

"The Fading of Nicole Wilson" erscheint noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S und behandelt Themen wie Authentizität, Opferbereitschaft und den Preis der Anpassung.