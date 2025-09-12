The Warmer Was Replaced erscheint Mitte Oktober

"The Farmer Was Replaced", das Schweizer Programmierspiel mit einer an Python angelehnten Sprache, erscheint am 10. Oktober 2025.

Die Version 1.0 führt die Möglichkeit ein, mit mehreren programmierten Drohnen gleichzeitig zu farmen. Das Tech-Tree- und Fortschrittssystem wurde überarbeitet und bietet nun einen deutlich exponentielleren Verlauf, wodurch grössere Farmen möglich werden. Ausserdem wurden Sound und Musik komplett überarbeitet, und "The Farmer Was Replaced" wird in elf Sprachen verfügbar sein.