The Finals: Support der PS4-Fassung endet bald

Die Embark Studios geben bekannt, dass der Support für die PS4-Version von "The Finals" bald beendet wird. So werden dafür im März nächsten Jahres die Lichter ausgehen.

Mit dem Start der zehnten Saison von "The Finals" am 18. März 2026 endet demnach die Verfügbarkeit für die PS4. Die Embark Studios konzentrieren die Entwicklung von nun an ausschliesslich auf moderne Plattformen. Spielstand und Käufe bleiben anschliessend weiterhin an die Embark ID der Nutzer gebunden. Besagte Daten übertragen sich automatisch auf alle unterstützten Geräte, wodurch wir dort nahtlos weiterspielen können.

Die PS4-Version von "The Finals" war im November 2024 angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Finals" ist schon seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die PS4-Fassung folgte am 12. Dezember 2024.