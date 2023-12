The Finals: Über 10 Millionen Teilnehmer

Embark Studios hat eine freudige Nachricht: der Free2Play-Team-Shooter "The Finals" hat bereits wenige Wochen nach seinem überraschenden Release während der Game Awards die Marke von zehn Millionen Spielern geknackt.

"Wir sind einfach nur gerührt und begeistert von der Reaktion der Community. Wir hätten es uns nie träumen lassen, so schnell zehn Millionen Spieler zu erreichen. Wir werden das Spiel weiterhin verbessern und ausbauen und sicherstellen, dass es für unsere Community in den nächsten Jahren noch so einige Überraschungen geben wird."